В Киеве 19 июня будет частично закрыто движение по улице Генерала Родимцева

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом улицы

В Киеве завтра, 19 июня, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Генерала Родимцева движение транспорта на участке от улицы Героев Обороны до улицы Полковника Затевахина будет закрыто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на информацию КК "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня, 18 июня, с 22:00 до 10:00 19 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Паньковской будет частично ограничено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут разрешить движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 22 улицах.