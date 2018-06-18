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Интервью

В Киеве 19 июня будет частично закрыто движение по улице Генерала Родимцева

НовостиОбщество    18.06.2018 - 21:11
Иллюстративное фото (sai.gov.ua)
Иллюстративное фото (sai.gov.ua)

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом улицы

В Киеве завтра, 19 июня, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Генерала Родимцева движение транспорта на участке от улицы Героев Обороны до улицы Полковника Затевахина будет закрыто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на информацию КК "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня, 18 июня, с 22:00 до 10:00 19 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Паньковской будет частично ограничено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут разрешить движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 22 улицах.

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Теги публикации: Киев, дороги, перекрыто движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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