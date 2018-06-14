У Києві на 22 вулицях можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год

Дозвіл можуть ввести на період з 1 квітня до 1 листопада

У Києві можуть дозволити рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 22 вулицях. Відповідне рішення погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку, передає прес-служба міськради.

Проект рішення "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада" найближчим часом буде винесено на голосування у міській раді.

Зазначається, що перелік із 22 вулиць, на яких з 1 квітня до 1 листопада транспорту можна буде набирати швидкості до 80 км/год, було визначено за результатами проведеного аналізу.

"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", - зазначив секретар Київради Володимир Прокопів.

Збільшити швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада пропонують на наступних ділянках:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)

вул. Борщагівська;

просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Нагадаємо, у Києві 23 червня 2018 року буде обмежено рух уздовж Володимирського проїзду.