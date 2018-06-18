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В Киеве на улице Паньковской будет частично ограничено движение транспорта

НовостиОбщество    18.06.2018 - 10:39
Иллюстративное фото (sai.gov.ua)
Иллюстративное фото (sai.gov.ua)

Движение транспортных средств будет ограничено с 22:00 18 июня до 10:00 19 июня

В Киеве сегодня, 18 июня, с 22:00 до 10:00 19 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Паньковской будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КК "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут разрешить движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 22 улицах.

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Теги публикации: Киев, Киев, дороги, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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