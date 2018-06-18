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Інтерв'ю

В Києві 19 червня буде частково закрито рух вулицею Генерала Родимцева

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 21:11
Ілюстративне фото (sai.gov.ua)
Ілюстративне фото (sai.gov.ua)

Обмеження вводяться у зв'язку з капітальним ремонтом вулиці

В Києві, від завтра, 19 червня, у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту вулиці Генерала Родимцева рух транспорту на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна буде закрито. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на інформацію КК "Київавтодор".

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 18 червня, із 22:00 до 10:00 19 червня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Паньківській буде частково обмежено рух транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Києві можуть дозволити рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 22 вулицях.

В Києві на вулиці Паньківській буде частково обмежено рух транспорту У Києві горіла будівля Центрального автовокзалу
Теги публікації: Київ, дороги, перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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