В Киеве до 17 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем

В Киеве до 17 августа 2018 года будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве в период с 14 по 17 августа. Киевлян призывают осторожно обращаться с огнем, в том числе в лесопарковых зонах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 14 августа 2018 года, сохранится наивысший уровень пожарной опасности.

Отметим, по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, на пожарах в Украине за неделю, с 6 по 12 августа 2018 года, погибли 18 человек. В общем, спасатели ликвидировали почти 2 тыс. пожаров, на которых удалось спасти 31 человека. Погибли на пожарах за неделю 18 человек, нанесенные огнем убытки составили более 7,3 млн гривен. Также сообщалось, что на водоемах Украины за неделю погиб 81 человек.

Также сообщалось, что в Киеве, на Подоле, сегодня ночью, 14 августа, произошел пожар в Киевской городской клинической больнице №15.