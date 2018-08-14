В Украине сохранится наивысший уровень пожарной опасности

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в течение 14 августа

В Украине сегодня, 14 августа 2018 года, сохранится наивысший уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 14 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на Подоле ночью горела городская клиническая больница №15. В результате пожара никто не пострадал.

До этого на выходных в Соломенском районе Киева горел офис одной из фармацевтических компаний. На месте пожарные установили, что возникло возгорание на втором этаже и кровле офисного здания, которое, по предварительной информации, не эксплуатировалось.

По данным ГСЧС, за минувшую неделю в Украине потушили почти 2 тыс. пожаров, на которых удалось спасти 31 человека. Погибли на пожарах за неделю 18 человек, нанесенные огнем убытки составили более 7,3 млн гривен.