На водоемах Украины за неделю погиб 81 человек, - ГСЧС

Кроме того, на пожарах в Украине за неделю погибли 18 человек

На водоемах Украины за неделю, с 6 по 12 августа 2018 года, погиб 81 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, за указанный период спасатели зарегистрировали более 2 тыс. чрезвычайных событий, на которых удалось спасти 66 человек. В общем, спасатели ликвидировали почти 2 тыс. пожаров, на которых удалось спасти 31 человека. Погибли на пожарах за неделю 18 человек, нанесенные огнем убытки составили более 7,3 млн гривен.

"В течение недели на водных объектах погиб 81 человек", - сообщают спасатели.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера в населенном пункте Оленичи (Житомирская область) в озере утонули двое 10-летних детей. Кроме того, сообщалось, что в курортном городе Кирилловка Запорожской области 18-летний парень утонул в море прямо на глазах у своих родителей. По словам очевидцев, парень со своей девушкой пошли купаться в море. Их накрыла огромная волна. Родители в это время были на берегу. Отец парня сообщил, что молодые люди отошли от берега примерно на 30 м и скрылись из вида.