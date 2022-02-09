В Киеве 10-11 февраля перекроют движение транспорта: названа причина

В Киев 10-11 февраля с официальным визитом приедет премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните. В это время в некоторых районах столицы временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

"10-11 февраля в связи с рабочим визитом в Украину премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ими будет осуществляться охрана самого Ингриды Шимоните и членов делегации, которые будут ее сопровождать.