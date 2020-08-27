В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал замглавы КГГА.

Отметим, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать школы с 1 сентября. В частности, ученикам 1-4 классов разрешат передвигаться по учебному заведению без масок и респираторов.

В регионах с "оранжевой зоной" учителя должны будут пользоваться защитными щитками и обязаны соблюдать дистанцию. Остальным - в "зеленой" и "желтой" зоне достаточно придерживаться социальной дистанции.

Если у кого-то из учеников обнаружат коронавирус, весь класс вынужден будет отправиться на самоизоляцию. Кроме того, дозаторы и антисептики должны быть установлены на входе во всех учебных заведениях.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель - могут закрыть школу.

Как писало РБК-Украина, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.