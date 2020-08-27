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В Раде рассказали, когда запустят реформу СБУ

Киев, Четверг 27 августа 2020 09:17
В Раде рассказали, когда запустят реформу СБУ
Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Законопроект президента о Службе безопасности Украины почти доработан и изменен. В первом чтении он может быть принят в сентябре, а в целом - до конца текущего года.

Об этом депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Реформа с грифом секретно: как власть планирует изменить СБУ".

По ее словам, замечания иностранных экспертов будут учтены. Депутат говорит, что критика международников не была основанием для возвращения законопроекта на доработку.

Как известно, в марте президент внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Президент подал в парламент законопроект как неотложный.

Также в Раде появился текст законопроекта Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

РБК-Украина писало, что в Верховной раде опубликованное финансово-экономическое обоснование к законопроекту №3196 "О внесении изменений в закон Украины" О Службе безопасности Украины ".

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