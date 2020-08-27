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У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах. Усі київські школи готові до початку навчального року у вересні.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Перший дзвоник відбудеться першого вересня, за традицією, усі дітки підуть у школу. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні", - сказав замглави КМДА.

Відзначимо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня. Зокрема, учням 1-4 класів дозволять пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів.

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У регіонах з "помаранчевою зоною" вчителі повинні будуть користуватися захисними щитками і зобов'язані дотримуватися дистанції. Решті - в "зеленій" і "жовтої" зоні досить дотримуватися соціальної дистанції.

Якщо у когось з учнів виявлять коронавірус, весь клас змушений буде відправитися на самоізоляцію. Крім того, дозатори та антисептики повинні бути встановлені на вході в усіх навчальних закладах.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) пояснили, як будуть реагувати, якщо заразиться коронавірусів учитель - можуть закрити школу.

Як писало РБК-Україна, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання у школах.

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