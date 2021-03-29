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В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч.

Об этом еще в ноябре 2020 года сообщал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, ограничения будут сняты на таких улицах:

  • ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения вводились с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.

Напомним, в марте в Украине ужесточили штрафы для водителей за пьяное вождение.

Также сообщалось, что в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД для водителей и пешеходов.

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Новости Украины Киевограничениеавтомобили
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