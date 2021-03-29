В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах

В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч.
Об этом еще в ноябре 2020 года сообщал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Так, ограничения будут сняты на таких улицах:
Ограничения вводились с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.
Напомним, в марте в Украине ужесточили штрафы для водителей за пьяное вождение.
Также сообщалось, что в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД для водителей и пешеходов.