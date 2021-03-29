У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості до 50 км/год на 7 вулицях

У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці. На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год.
Про це ще в листопаді 2020 року повідомляв Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Так, обмеження будуть зняті на таких вулицях:
Обмеження вводились з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі.
Нагадаємо, в березні в Україні посилили штрафи для водіїв за п'яне водіння.
Також повідомлялося, що в Україні значно зросли штрафи за порушення ПДР для водіїв і пішоходів.