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На семи участках в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/час

Воскресенье 01 ноября 2020 11:11
На семи участках в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/час
Автор: Александр Белоус

Скоростной режим на проспектах отменен до весны

В Киеве с 1 ноября на участках семи улиц, где летом была разрешена скорость движения до 80 км/ч, вернули ограничение скорости до 50 км/час. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Новые ограничения вводятся на следующих улицах:

  • ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения вводятся с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге. Коммунальщики демонтируют знаки, которые регулировали скорость движения в весенне-летний период.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. Постановление позволит органам местной власти устанавливать рыночные тарифы.

Напомним, в 2018 году в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.

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