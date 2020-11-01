На семи участках в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/час

Скоростной режим на проспектах отменен до весны
В Киеве с 1 ноября на участках семи улиц, где летом была разрешена скорость движения до 80 км/ч, вернули ограничение скорости до 50 км/час. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Новые ограничения вводятся на следующих улицах:
Ограничения вводятся с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге. Коммунальщики демонтируют знаки, которые регулировали скорость движения в весенне-летний период.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. Постановление позволит органам местной власти устанавливать рыночные тарифы.
Напомним, в 2018 году в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.