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В "Киевавтодоре" рассказали, как борются со снегом в столице

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 18:47
В "Киевавтодоре" рассказали, как борются со снегом в столице
Фото: уборка снега (facebook.com)

Коммунальщики сообщают, что в понедельник снег в Киеве усилится

Работники КП "Киевавтодор" обрабатывают тротуары, наземные переходы и лестничные марши посыпочными материалами, учитывая погодные условия в столице. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook корпорации "Киевавтодор".

В КП подчеркнули, что переменчивая погода и температура воздуха -2-0 °С требует повышенного контроля за состоянием покрытия.

В &quot;Киевавтодоре&quot; рассказали, как борются со снегом в столице

"Изменчивая погода и температура воздуха -2-0 °С требует повышенного контроля за состоянием покрытия, ведь при таких погодных условиях на тротуарах очень быстро образуется опасная наледь. Чтобы обеспечить безопасное передвижение киевлян и гостей столицы, спецтехника "Киевавтодора" и бригады с ручной уборки проводят при необходимости обработку тротуаров, а также наземных переходов и лестничных маршей посыпочными материалами", - говорится в сообщении.

 Фото: уборка снега

Коммунальщики сообщили, что до конца дня в Киеве сохранится переменная погода, синоптики после обеда прогнозируют небольшой снег. А в понедельник, 24 декабря, снег в столице усилится.

Напомним, в субботу в КГГА предупреждали, что в ближайшие дни в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий: понижение температуры и снегопады.

Как писало РБК-Украина ранее, в Карпатах состоянию на утро 21 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигала 80 см.

Синоптики рассказали о погоде в Киеве 22 декабря В Карпатах уже выпало 80 см снега
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