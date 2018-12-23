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У "Київавтодорі" розповіли, як борються зі снігом у столиці

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 18:47
У "Київавтодорі" розповіли, як борються зі снігом у столиці
Фото: прибирання снігу (facebook.com)

Комунальники повідомляють, що у понеділок сніг у Києві посилиться

Працівники КП "Київавтодор" обробляють тротуари, наземні переходи і сходові марші посипальними матеріалами, зважаючи на погодні умови у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook корпорації "Київавтодор".

У КП підкреслили, що мінлива погода та температура повітря -2-0°С вимагає підвищеного контролю за станом покриття.

У &quot;Київавтодорі&quot; розповіли, як борються зі снігом у столиці

"Мінлива погода та температура повітря -2-0°С вимагає підвищеного контролю за станом покриття, адже за таких погодних умов на тротуарах дуже швидко утворюється небезпечна ожеледь. Щоб забезпечити безпечне пересування киян та гостей столиці, спецтехніка "Київавтодору" та бригади з ручного прибирання проводять за необхідності обробку тротуарів, а також наземних переходів і сходових маршів посипальними матеріалами", - сказано у повідомленні.

 Фото: прибирання снігу

Комунальники поінформували, що до кінця дня у Києві збережеться мінлива погода, синоптики після обіду прогнозують невеликий сніг. А у понеділок, 24 грудня, сніг у столиці посилиться.

Нагадаємо, у суботу у КМДА попереджали, що у найближчі дні в Києві і області очікується погіршення погодних умов: зниження температури і снігопади.

Як писало РБК-Україна раніше, у Карпатах станом на ранок 21 грудня 2018 року висота снігового покриву подекуди сягала 80 см.

Синоптики розповіли про погоду у Києві 22 грудня В Карпатах вже випало 80 см снігу
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