В "Киевавтодоре" пообещали до завтра восстановить движение транспорта по ул. Антоновича

Участок проезжей части на ул. Антоновича был разрушен ночью в результате непогоды

В Киеве в понедельник, 20 августа, движение автотранспорта на улице Антоновича будет полностью восстановлено. Об этом заявил руководитель КК "Киевавтодор" Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

Как известно, участок проезжей части на улице Антоновича от улицы Физкультурной к Жилянской был разрушен ночью в результате непогоды. По словам Густелева, на Антоновича, по заказу КП "Киевтеплоэнерго", ведутся работы по прокладке тепловой сети.

"Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С второго часа ночи дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации", - отметил руководитель "Киевавтодора".

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению основания поврежденного дорожного покрытия. Однако, они усложняются из-за обилия инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы. Он отметил, что работы будут продолжаться в течение всей ночи.

Напомним, ранее сообщалось, что на ул. Антоновича в Киеве провалился асфальт. Кроме того, РБК-Украина в патрульной полиции столицы сообщили, что движение транспорта ограничено на участке от улицы Антоновича, 50 до улицы Физкультуры.

Отметим, в ночь на 19 августа в Киеве прошел сильный ливень, из-за чего в столице были затоплены улицы, водители были заблокированы в своих автомобилях. Кроме того, синоптики сообщили, что и сегодня в Киеве ожидается гроза.