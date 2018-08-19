У "Київавтодорі" пообіцяли до завтра відновити рух транспорту по вул. Антоновича

Ділянка проїзної частини на вул. Антоновича була зруйнована вночі внаслідок негоди

У Києві в понеділок, 20 серпня, рух автотранспорту на вулиці Антоновича буде повністю відновлено. Про це заявив керівник КК "Київавтодор" Олександр Густелев, передає прес-служба КГГА.

Як відомо, ділянка проїжджої частини на вулиці Антоновича від вулиці Фізкультурної до Жилянської була зруйнована вночі внаслідок негоди. За словами Густелєва, на Антоновича, за замовленням КП "Київтепленерго", ведуться роботи з прокладання теплової мережі.

"Значні маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину і зруйнували конструктивні шари дорожнього покриття. З другої години ночі дорожники безперервно працюють над ліквідацією наслідків аварійної ситуації", - зазначив керівник "Київавтодору".

За його словами, зараз ведуться роботи з відновлення основи пошкодженого дорожнього покриття. Однак, вони ускладнюються через велику кількість інженерних комунікацій під проїжджою частиною вулиці. Він зазначив, що роботи триватимуть протягом всієї ночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вул. Антоновича в Києві провалився асфальт. Крім того, РБК-Україна в патрульній поліції столиці повідомили, що рух транспорту обмежено на ділянці від вулиці Антоновича, 50 до вулиці Фізкультури.

Зазначимо, в ніч на 19 серпня в Києві пройшла сильна злива, у зв'язку з чим в столиці були затоплені вулиці, водії були заблокованими в своїх автомобілях. Крім того, синоптики повідомили, що і сьогодні в Києві очікується гроза.