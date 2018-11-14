"Киевавтодор" просит не оставлять автомобили на обочинах дорог

Фото: уборка снега в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ночью колонны спецтехники будут убирать снег на дорогах Киева

В "Киевавтодоре" обратились к автомобилистам не оставлять машины на дорогах, чтобы коммунальщики смогли убрать последствия снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной адмнистрации (КГГА).

Как отметил в ходе брифинга в среду, 14 ноября, гендиректорр "Киевавтодора" Александр Густелев, сейчас на дороги города вышли 339 единиц техники и 61 бригада, которая убирает снег вручную. Расчистка дорог продолжится также ночью.

"Ночью будут работать колонны снегоуборочной техники на маршрутах. Поэтому просьба: не оставлять машины в местах, не приспособленных для парковки, чтобы не мешать технике убирать снег", - сказал он.

Напомним, в КГГА ранее призывали водителей не пользоваться личным авто при ухудшении погодных условий. Ззаначимо, в Киеве сегодня, 14 ноября 2018 года, из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Добавим, сегодня и завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снижение температуры до -4 ночью, а также снегопад, который продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.