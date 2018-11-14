У КМДА закликають водіїв не користуватися особистим авто при погіршенні погодних умов

Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

У Києві 14-15 листопада очікується сніг і ожеледиця

У Києві сьогодні, 14 листопада, очікується сніг та ожеледиця на дорогах, у зв'язку з цим водіїв просять не користуватися власним авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА просять водіїв віддати перевагу громадському транспорту при погіршенні погодних умов. Тих водіїв, які будуть користуватися власним авто, просять подбати про зимові шини.

За словами заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, в Києві сьогодні і завтра, 15 листопада, очікуємо зниження температури до -4 вночі, а також снігопад, який триватиме упродовж дня і може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.

"Перші дні цієї зими будуть нелегкими для нас. По можливості користуйтеся громадським транспортом", - заявив Давтян, закликав киян не залишати авто на узбіччі доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнено, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу.

Додамо, за інформацією синоптиків, сьогодні в Києві очікується утворення снігового покриву до 6 см.