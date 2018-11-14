"Київавтодор" закликає не залишати автомобілі на узбіччях доріг

Фото: прибирання снігу в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Уночі колони спецтехніки прибиратимуть сніг на дорогах Києва

У "Київавтодорі" звернулися до автомобілістів не залишати машини на дорогах, аби комунальники змогли прибрати наслідки снігопаду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адмністрації (КМДА).

Як зауважив у ході брифінгу у середу, 14 листопада, гендиректорр "Київавтодору" Олександр Густєлєв, наразі на дороги міста вийшли 339 одиниць техніки та 61 бригада, яка прибирає сніг вручну. Розчистка доріг продовжиться також вночі.

"Уночі будуть працювати колони снігоприбиральної техніки на маршрутах. Тому прохання: не залишати автівки у місцях, не пристосованих для паркування, аби не перешкоджати техніці прибирати сніг", - сказав він.

Нагадаємо, у КМДА раніше закликали водіїв не користуватися особистим авто при погіршенні погодних умов. Ззаначимо, у Києві сьогодні, 14 листопда 2018 року, через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

Додамо, сьогодні і завтра, 15 листопада, у Києві очікується зниження температури до -4 вночі, а також снігопад, який триватиме упродовж дня і може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.