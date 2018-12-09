"Киевавтодор" обработал улицы столицы противогололедными материалами для безопасного движения пешеходов

Иллюстративное фото (пресс-служба КГГА)

"Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью

На рассвете 9 декабря предприятия КК "Киевавтодор" во всех районах города обработали места передвижения пешеходов противогололедными материалами. Об этом сообщает пресс-служб КГГА.

Как отмечается, в ночь на воскресенье в столице прошел дождь с небольшим мокрым снегом. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", для большинства участков дорог такая погода не представляет существенной угрозы. Однако на тротуарах, лестничных маршах, остановках общественного транспорта быстро образовывалась опасная гололедица, которая без своевременной обработки противогололедными материалами создавала бы опасность для пешеходов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" рекомендует пешеходам двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.