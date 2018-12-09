"Київавтодор" обробив вулиці столиці протиожеледними матеріалами для безпечного руху пішоходів

Ілюстративне фото (прес-служба КМДА)

"Київавтодор" рекомендує пішоходам рухатись тротуарами з обережністю

На світанку 9 грудня підприємства КК "Київавтодор" в усіх районах міста обробили місця пересування пішоходів протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє прес-служб КМДА.

Як зазначається, у ніч проти неділі у столиці пройшов дощ із невеликим мокрим снігом. Як повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", для більшості ділянок доріг така погода не становить суттєвої загрози. Проте на тротуарах, сходових маршах, зупинках громадського транспорту швидко утворювалась небезпечна ожеледиця, яка без своєчасної обробки протиожеледними матеріалами створювала б небезпеку для пішоходів.

Комунальна корпорація "Київавтодор" рекомендує пішоходам рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.