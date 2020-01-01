ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хорватия возглавила Совет ЕС

Новости » Политика     01.01.2020 - 15:50
Хорватия возглавила Совет ЕС
Фото: флаг Хорватии (рixabay.com)

Хорватия будет выполнять полномочия главы Совета ЕС до 30 июня 2020 года

В среду, 1 января, Хорватия начала выполнять обязательства главы Совета Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, полномочия Загреба продлятся до 30 июня текущего года, потом ее сменит Германия.

Загреб планирует посвятить свое председательство под девизом "Сильная Европа в меняющемся мире" проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток.

В следующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.

Отметим, что Хорватия является самым молодым член ЕС. Она присоединилась к нему в 2013 году.

Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович планирует посетит Украину с официальным рабочим визитом в первой половине 2020 года.

Ранее в Польше и Хорватии раскритиковали заявление Макрона по НАТО. Со словами поддержки в отношении НАТО выступил министр иностранных дел Хорватии Грик Радман.

Экс-премьера Хорватии приговорили к заключению за коррупцию Зеленский назначил новых послов Украины в Хорватии и Армении
Новости Украины Совет ЕвропыХорватия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь