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З Києва запускають прямий авіарейс до столиці Хорватії

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 06:00
З Києва запускають прямий авіарейс до столиці Хорватії
Ілюстративне фото (twitter.com/VasylKyrylych)

Рейс в Загреб стартує влітку

Влітку 2020 року стартує пряме авіасполучення з Києва в столицю Хорватії - Загреб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на посольство України в Хорватії.

Як написав у своєму Twitter посол Василь Кирилич, рейс між аеропортами двох столиць стартує з 2 червня.

"Хорватію і Україну тісно пов'язують минуле і сьогодення. Весь цей комплекс зміцнить пряме авіасполучення з Києва в Загреб вже з 2 червня", - заявив Кирилич.

Рейси будуть здійснюватися авіакомпанією "Роза вітрів".

Нагадаємо, Україна припинила з понеділка, 3 лютого, єдине пряме авіасполучення з Китаєм з ризиків проникнення коронавірусу. Раніше влада України посилила санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль". Також щодо пасажирів, які прибувають рейсами з Китаю, будуть введені скринінгові анкети.

Додамо, восени 2019 року після п'ятирічної перерви між Україною та Узбекистаном відновили пряме авіаційне сполучення. Авіакомпанія Uzbekistan Airways спільно з фірмою Charter Flights Group запустили прямі чартерні рейси за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент один раз на тиждень - по суботах.

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