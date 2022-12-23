ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киев идет непогода: водителей просят быть внимательней на дорогах

Новина українською →
Киев, Пятница 23 декабря 2022 16:43
В Киев идет непогода: водителей просят быть внимательней на дорогах Фото: в Киеве на выходных ожидается непогода. Водителей просят быть внимательней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В ближайшие выходные, 24-25 декабря, в Киеве ожидаются дожди и мокрый снег. Столичных водителей просят быть внимательней на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

После периода сухой погоды в Киеве метеорологи прогнозируют дожди и мокрый снег. В частности, небольшие осадки возможны в течение субботы. В ночь на воскресенье в столице ожидают мокрый снег.

Температура воздуха днем будет плюсовой, ночью - около нуля. Поэтому возможно промерзание на покрытии.

"Во избежание оледенения дорожники будут обрабатывать улицы противогололедными средствами. Просим водителей быть осмотрительными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток", - отметили в КГГА.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, завтра на большинстве территории Украины ожидаются обильные дожди, в том числе и в Киеве. Затем придет похолодание - дождь сменится снегом, а затем придет теплая погода, которая продержится до Нового года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Киеве
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация