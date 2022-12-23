В Киев идет непогода: водителей просят быть внимательней на дорогах

В ближайшие выходные, 24-25 декабря, в Киеве ожидаются дожди и мокрый снег. Столичных водителей просят быть внимательней на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

После периода сухой погоды в Киеве метеорологи прогнозируют дожди и мокрый снег. В частности, небольшие осадки возможны в течение субботы. В ночь на воскресенье в столице ожидают мокрый снег.

Температура воздуха днем будет плюсовой, ночью - около нуля. Поэтому возможно промерзание на покрытии.

"Во избежание оледенения дорожники будут обрабатывать улицы противогололедными средствами. Просим водителей быть осмотрительными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток", - отметили в КГГА.