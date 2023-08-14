До Києва вперше з початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - заявив міністр на початку свого візиту до Києва.

За його словами, під час візиту обговорюватиметься майбутнє.

"Ми хочемо обговорити конкретно, як федеральне міністерство фінансів може підтримати Україну", - сказав він.

Допомога Україні

Дефіцит держбюджету України у розмірі 42 млрд доларів у 2023 році фінансується здебільшого за рахунок коштів ЄС та США.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Україні у 2024 році також знадобиться міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів.

Україна розраховує на програму допомоги ЄС на 50 млрд євро, розраховану на чотири роки. Крім того, очікується надання допомоги від США.

Уряд Німеччини з початку повномасштабного російського вторгнення надав Україні фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд доларів.