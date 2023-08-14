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В Киев впервые с начала войны приехал министр финансов Германии

Фото: Кристиан Линднер (twitter.com/BMF_Bund)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Германии Кристиан Линднер впервые с начала войны приехал в Киев. Будет осуждаться конкретная помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин Германии в Twitter.

"Мы стоим плечом к плечу с Украиной", - заявил министр в начале своего визита в Киев.

По его словам, во время визита будет обсуждаться будущее.

"Мы хотим обсудить конкретно, как федеральное министерство финансов может поддержать Украину", - сказал он.

Помощь Украине

Дефицит госбюджета Украины в размере 42 млрд долларов в 2023 году финансируется в основном за счет средств ЕС и США.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Украине в 2024 году также понадобится международная помощь более чем на 40 млрд долларов.

Украина рассчитывает на программу помощи ЕС на 50 млрд евро, рассчитанную на четыре года. Кроме того, ожидается выделение помощи от США.

Правительство Германии с начала полномасштабного российского вторжения предоставило Украине финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов.

 

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Киев