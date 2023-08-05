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Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, - Мінфін

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Субота 05 серпня 2023 07:40
Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, - Мінфін Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (kmu gov ua)
Автор: Максим Шушко

Уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу в розімірі 1,55 млрд доларів з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Голова Мінфіну Сергій Марченко обговорив економічну ситуацію та фінансові виклики під час воєнного стану з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером.

Керівник відомства зазначив, що Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій РФ, зокрема у фінансовій, військовій та гуманітарній допомозі. Від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд доларів.

"Левова частина фінансування була спрямована у формі грантів, що надзвичайно важливо. Оскільки це дозволяє нам зменшити боргове навантаження у майбутньому", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Також, під час обговорення йшлося про шлях європейської інтеграції України, співпрацю з МВФ та ініціативу ЄС щодо створення фонду Ukraine Facility

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина регулярно передає Україні пакети військової допомоги. В п’ятницю, 14 серпня, стало відомо, що Бундестаг передав Україні нове військове обладнання та засоби для розмінування.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5 і зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

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