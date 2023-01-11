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До Києва з візитом приїхали мери чотирьох європейських столиць

Фото: до Києва з візитом приїхали мери чотирьох європейських столиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

До Києва з візитом прибули мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Будапешта та Братислави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolsatNews.

Як стверджує видання, для мера Варшави Рафала Тшасковського це перший візит до Києва від початку повномасштабної війни.

Очікується, що європейські політики проведуть зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.

Також наголошується, що під час зустрічі Київ має отримати офіційну пропозицію до Пакту вільних міст.

Нагадаємо, вчора із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Також ми писали, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн планує візит до України.

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