В Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц

В Киев с визитом прибыли мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolsatNews.
Как утверждает издание, для мэра Варшавы Рафала Тшасковского это первый визит в Киев с начала полномасштабной войны.
Ожидается, что европейские политики проведут встречу с мэром Киева Виталием Кличко.
Также отмечается, что в ходе встречи Киев должен получить официальное предложение в Пакт свободных городов.
Напомним, вчера с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует визит в Украину.
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