До Києва з візитом прибув спікер парламенту Литви

Підтримка України з боку Литви

Литва стала однією з найбільш активних країн у підтримці України під час повномасштабного вторгнення Росії. Вільнюс надав значну військову допомогу, включаючи озброєння, боєприпаси, техніку та тренування українських військових. Литва також підтримувала санкції проти Росії й надала притулок тисячам українських біженців.

Як відзначав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, Вільнюс розгляне питання введення західних військових до України, якщо Київ попросить про це західні країни.

Також нещодавно голова Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне анонсувала передачу 4500 безпілотників для України.

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