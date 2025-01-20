В Киев с визитом прибыл спикер парламента Литвы

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва стала одной из наиболее активных стран в поддержке Украины во время полномасштабного вторжения России. Вильнюс предоставил значительную военную помощь, включая вооружение, боеприпасы, технику и тренировки украинских военных. Литва также поддерживала санкции против России и предоставила убежище тысячам украинских беженцев.

Как отмечал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, Вильнюс рассмотрит вопрос введения западных военных в Украину, если Киев попросит об этом западные страны.

Также недавно глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене анонсировала передачу 4500 беспилотников для Украины.

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