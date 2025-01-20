В Киев с визитом прибыл спикер парламента Литвы

В Киев прибыл спикер Сеймаса Литвы Саулюс Сквернялис. Обсудил дальнейшую поддержку Вильнюса с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Стефанчука.
По словам Стефанчука, во время встречи были затронуты вопросы:
"Услышал заверения от коллеги, что Литва остается стратегическим партнером Украины в борьбе за суверенитет и независимость, в дальнейшем будет выделять на поддержку 0,25% своего ВВП, а также в нашем евроинтеграционном курсе", - добавил глава Верховной Рады.
Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины и Саулюс Сквернялис, спикер Сеймаса Литвы (facebook.com/stefanchuk.official)
Стефанчук отметил, что Сквернялис заверил в том, что Вильнюс и в дальнейшем будет оставаться адвокатом Украины на международной арене, а Российская Федерация (РФ) понесет наказание за развязанную полномасштабную войну.
Литва стала одной из наиболее активных стран в поддержке Украины во время полномасштабного вторжения России. Вильнюс предоставил значительную военную помощь, включая вооружение, боеприпасы, технику и тренировки украинских военных. Литва также поддерживала санкции против России и предоставила убежище тысячам украинских беженцев.
Как отмечал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, Вильнюс рассмотрит вопрос введения западных военных в Украину, если Киев попросит об этом западные страны.
Также недавно глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене анонсировала передачу 4500 беспилотников для Украины.
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