До Києва з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда

Слідом за президентом Литви Гітанасом Науседою, до Києва також прибув його польський колега Анджей Дуда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцелярії президента Польщі.
"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Переговори з президентом України Володимиром Зеленським стосуються відзначення Дня Конституції України, а також консультацій щодо поточної ситуації на фронті, включаючи загрозу російської атаки на Запорізьку атомну електростанцію", - пише канцелярія.
Зазначається, що сторони також порушать питання підготовки до липневого саміту НАТО.
Окрім президента Польщі, сьогодні з візитом до Києва прибув Гітанас Науседа. Очікується, що він візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України, а також обговорить з Володимиром Зеленським:
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