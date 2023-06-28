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До Києва з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Слідом за президентом Литви Гітанасом Науседою, до Києва також прибув його польський колега Анджей Дуда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцелярії президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Переговори з президентом України Володимиром Зеленським стосуються відзначення Дня Конституції України, а також консультацій щодо поточної ситуації на фронті, включаючи загрозу російської атаки на Запорізьку атомну електростанцію", - пише канцелярія.

Зазначається, що сторони також порушать питання підготовки до липневого саміту НАТО.

Не лише Дуда

Окрім президента Польщі, сьогодні з візитом до Києва прибув Гітанас Науседа. Очікується, що він візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України, а також обговорить з Володимиром Зеленським:

  • порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня;
  • переговорів про вступ України до Європейського союзу;
  • допомогу Литви та Євросоюзу.

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ПольщаАнджей ДудаВійна в Україні