ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Литви прибув до Києва з неанонсованим візитом

Новость на русском →
Київ, Середа 28 червня 2023 09:35
Президент Литви прибув до Києва з неанонсованим візитом Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у середу, 28 червня. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу литовського лідера.

У Києві президент Литви також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Гітанас Науседа під час зустрічі з Зеленським обговорить порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Також лідери приділять увагу питання переговорів про вступ України до ЄС, допомогу Литви та Євросоюзу.

Президент Литви прибув до Києва з Гааги, де вчора обговорили підтримку України. З Києва Науседа поїде до Брюсселя, де завтра починається засідання Ради європейських лідерів.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Сьогодні також сталося відомо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Литва Президент Візит в Україну
NEWS
Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів
Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги