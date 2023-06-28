Президент Литви прибув до Києва з неанонсованим візитом

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у середу, 28 червня. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу литовського лідера.

У Києві президент Литви також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Гітанас Науседа під час зустрічі з Зеленським обговорить порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Також лідери приділять увагу питання переговорів про вступ України до ЄС, допомогу Литви та Євросоюзу.

Президент Литви прибув до Києва з Гааги, де вчора обговорили підтримку України. З Києва Науседа поїде до Брюсселя, де завтра починається засідання Ради європейських лідерів.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Сьогодні також сталося відомо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.