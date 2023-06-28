В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда

"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую атомную электростанцию", - пишет канцелярия.

Prezydent @AndrzejDuda wizytą Kijowie . Ромовичи из Prezydentem @ZelenskyyUa являлись wiczane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, а также konsultacjami dotyczącymi obecné sytuacji на froncie, w тем groźby rosyjskiego zamachu na Zaporosk. Poruszony… pic.twitter.com/q6vyvVMVIu— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 28 июня 2023

Стороны также поднимут вопрос подготовки к июльскому саммиту НАТО.

Не только Дуда

Кроме президента Польши, сегодня с визитом в Киев прибыл Гитанас Науседа. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины, а также обсудит с Владимиром Зеленским: