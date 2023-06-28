До Києва з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда

Слідом за президентом Литви Гітанасом Науседою , до Києва також прибув його польський колега Анджей Дуда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцелярії президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Переговори з президентом України Володимиром Зеленським стосуються відзначення Дня Конституції України, а також консультацій щодо поточної ситуації на фронті, включаючи загрозу російської атаки на Запорізьку атомну електростанцію", - пише канцелярія.

Prezydent @AndrzejDuda z wizytą Kijowie . Rozmowy z Prezydentem @ZelenskyyUa są związane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, a także konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu na Zaporoską Elektrownię Atomową. Poruszony… pic.twitter.com/q6vyvVMVIu — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 28, 2023

Зазначається, що сторони також порушать питання підготовки до липневого саміту НАТО.

Не лише Дуда

Окрім президента Польщі, сьогодні з візитом до Києва прибув Гітанас Науседа. Очікується, що він візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України, а також обговорить з Володимиром Зеленським: