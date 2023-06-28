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В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда

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Среда 28 июня 2023 14:04
В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой, в Киев также прибыл его польский коллега Анджей Дуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии президента Польши.

"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую атомную электростанцию", - пишет канцелярия.

Стороны также поднимут вопрос подготовки к июльскому саммиту НАТО.

Не только Дуда

Кроме президента Польши, сегодня с визитом в Киев прибыл Гитанас Науседа. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины, а также обсудит с Владимиром Зеленским:

  • повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля;
  • переговоров о вступлении Украины в Европейский союз;
  • помощь Литвы и Евросоюза.

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