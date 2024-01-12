До Києва з візитом прибув прем'єр Британії Сунак

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Очікується, що він зустрінеться з лідером України Володимиром Зеленським, оголосить про новий пакет військової допомоги й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаун т прем'єр-міністра Британії.

"Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно", - написав Сунак.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Чого очікувати від візиту Сунака

Як повідомляв уряд Британії, під час своєї поїздки до України, Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,19 млрд доларів) у 2024-2025 роках. Зокрема 200 млн фунтів стерлінгів (255 млн доларів) буду витрачені на:

розвідувальні безпілотники;

ударні безпілотники;

морські дрони дальньої дії.

У тому ж числі Сунак оголосить про надання гарантій безпеки й підпише з президентом України угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Серед іншого:

прем'єр Британії зустрінеться з українськими рятувальниками та оголосить про виділення додаткового фінансування на гуманітарну підтримку;

Британія виділить кошти та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

Допомога Британії

Велика Британія є одним з головних союзників України у протистоянні російські агресії. Вона підтримувала нашу країну ще з самого початку повномасштабного вторгнення терористів.

З початку війни Лондон надавав Києву не лише гуманітарну, але й військову, а також фінансову підтримку. Зокрема мова йде про танки Challenger 2 й далекобійні ракети Storm Shadow. У тому ж числі Британія допомагає із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16.

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав Британію, де провів низку важливих зустрічей.