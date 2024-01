До Києва з візитом прибув прем'єр Британії Сунак

"Я перебуваю в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям, Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно", - написав Сунак.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes pic.twitter.com/1ya8m2seiJ