Прем'єр Британії сьогодні відвідає Київ

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідає Київ сьогодні, 12 січня. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Сунак під час свого візиту оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках (понад 3 млрд доларів).

Близько 200 млн фунтів стерлінгів (понад 255 млн доларів) буде витрачено на безпілотники, зокрема, розвідувальні, ударні і морські дрони дальньої дії. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.

Також прем'єр Британії оголосить про надання гарантій безпеки. Сунак підпише з Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр зустрінеться з рятувальниками, які ліквідовують наслідки російських ударів, і оголосить про виділення додаткового фінансування на гуманітарну підтримку.

Британія також виділить додаткове фінансування та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

Допомога Британії

Варто зазначити, що Велика Британія була однією з перших країн, які підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Лондон надав військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Зокрема, йдеться про передачу Україні танків Challenger 2, далекобійних ракет Storm Shadow і навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, Британія виступає за членство України в НАТО і активно критикує кремлівський режим публічно.

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав Британію, де провів низку зустрічей. Зокрема, з прем'єром Ріші Сунаком.

Балтійське турне Зеленського

Додамо, що 10 січня Володимир Зеленський поїхав з візитом до країн Балтії. Спочатку він побував у Литві, потім Естонії та Латвії. Президент провів переговори з колегами, прем'єр-міністрами, підписав двосторонні угоди.