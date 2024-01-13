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До Києва з візитом прибув новий голова МЗС Франції

Фото: Стефан Сежурне, міністр закордонних справ Франції (twitter.com/steph_sejourne)
Автор: Сергій Пишкін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Франції.

"Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", - пише пресслужба. 

Як відзначив міністр, допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням. 

"Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - заявив очільник МЗС Франції.

Чого очікувати від візиту 

Як писало Le Figaro, в Києві міністр зустрінеться з президентом Володимиром зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.

Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, втім Сежурне було призначено замість неї.  

Варто також нагадати про те, що 8 січня у відставку з посади прем'єр-міністра подала Елізабет Борн, а вже на наступний день, 9 січня, лідер Франції Еммануель Макрон призначив на її посаду 34-річного міністра освіти Габріеля Атталу.

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