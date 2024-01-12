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Новий глава МЗС Франції їде до Києва, - ЗМІ

П'ятниця 12 січня 2024 18:39
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Новий глава МЗС Франції їде до Києва, - ЗМІ Фото: міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прямує до Києва з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Джерела видання з оточення Сежурне повідомляють, що міністр "перебуває на шляху до Києва", де він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.

Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, але водночас відбулися перестановки в уряді, і Стефан Сежурне був призначений замість неї.

Зміна прем'єра у Франції

8 січня Елізабет Борн подала французькому президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку з посади прем'єр-міністра.

Вже наступного дня Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала новим прем'єр-міністром країни.

До речі, він став уже четвертим главою уряду Франції з 2017 року за президентства Макрона.

11 січня у Франції призначили новий уряд. При цьому МЗС країни очолив Стефан Сежурне.

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