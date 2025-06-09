До Києва з візитом прибув голова МЗС Литви

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Кястутіс Будріс прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі з урядовцями обговорить ситуацію на фронті, гарантії безпеки для України й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Під час візиту Будріс зустрінеться з:
Окрім того, можлива зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умеровим.
Серед питань, які планує порушити голова литовського МЗС:
Зазначається, що це третій візит Будріса до України на посаді голови МЗС Литви.
Литва з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну у війні проти Росії. Вона надає військову допомогу, зокрема передає зброю, боєприпаси, безпілотники, засоби ППО та бронетехніку.
Литовський уряд послідовно виступає за посилення санкцій проти Росії та прискорення євроінтеграції України.
В середині лютого Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який включав вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.
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