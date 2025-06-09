До Києва з візитом прибув голова МЗС Литви

Допомога Україні з боку Литви

Литва з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну у війні проти Росії. Вона надає військову допомогу, зокрема передає зброю, боєприпаси, безпілотники, засоби ППО та бронетехніку.

Литовський уряд послідовно виступає за посилення санкцій проти Росії та прискорення євроінтеграції України.

В середині лютого Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, який включав вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.

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