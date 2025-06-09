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В Киев с визитом прибыл глава МИД Литвы

Фото: Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Кястутис Будрис прибыл с визитом в Киев. Во время встречи с чиновниками обсудит ситуацию на фронте, гарантии безопасности для Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Во время визита Будрис встретится с:

  • главой МИД Андреем Сибигой;
  • вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министром юстиции Ольгой Стефанишиной;
  • министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным;
  • секретарем Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Александром Литвиненко;

Кроме того, возможно встретится с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Среди вопросов, которые планирует поднять глава литовского МИД:

  • ситуация на фронте;
  • давление на Россию с целью прекращения огня и объявления перемирия для начала мирных переговоров;
  • гарантии безопасности Украины;
  • приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи;
  • прогресс Украины в процессе интеграции в Евросоюз;
  • меры по сдерживанию России.

Отмечается, что это третий визит Будриса в Украину на посту главы МИД Литвы.

 

Помощь Украине со стороны Литвы

Литва с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в войне против России. Она оказывает военную помощь, в частности передает оружие, боеприпасы, беспилотники, средства ПВО и бронетехнику.

Литовское правительство последовательно выступает за усиление санкций против России и ускорение евроинтеграции Украины.

В середине февраля Литва передала Украине новый пакет военной помощи, который включал грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

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