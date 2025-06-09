В Киев с визитом прибыл глава МИД Литвы

Помощь Украине со стороны Литвы

Литва с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в войне против России. Она оказывает военную помощь, в частности передает оружие, боеприпасы, беспилотники, средства ПВО и бронетехнику.

Литовское правительство последовательно выступает за усиление санкций против России и ускорение евроинтеграции Украины.

В середине февраля Литва передала Украине новый пакет военной помощи, который включал грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

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