До Києва з візитом прибув голова МЗС Литви

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Кястутіс Будріс прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі з урядовцями обговорить ситуацію на фронті, гарантії безпеки для України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Під час візиту Будріс зустрінеться з: головою МЗС Андрієм Сибігою;

віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністром юстиції Ольгою Стефанишиною;

міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним;

секретарем Ради національної оборони та безпеки (РНБО) Олександром Литвиненком; Окрім того, можлива зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умеровим. Серед питань, які планує порушити голова литовського МЗС: ситуація на фронті;

тиск на Росію з метою припинення вогню й оголошення перемир'я для початку мирних переговорів;

гарантії безпеки України;

пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної допомоги;

прогрес України в процесі інтеграції до Євросоюзу;

заходи щодо стримування Росії. Зазначається, що це третій візит Будріса до України на посаді голови МЗС Литви.