В Киев с визитом прибыл глава МИД Литвы

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Кястутис Будрис прибыл с визитом в Киев. Во время встречи с чиновниками обсудит ситуацию на фронте, гарантии безопасности для Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Отмечается, что это третий визит Будриса в Украину на посту главы МИД Литвы.

Кроме того, возможно встретится с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Во время визита Будрис встретится с:

Помощь Украине со стороны Литвы

Литва с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в войне против России. Она оказывает военную помощь, в частности передает оружие, боеприпасы, беспилотники, средства ПВО и бронетехнику.

Литовское правительство последовательно выступает за усиление санкций против России и ускорение евроинтеграции Украины.

В середине февраля Литва передала Украине новый пакет военной помощи, который включал грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

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