В Киев с визитом прибыл глава МИД Литвы
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Кястутис Будрис прибыл с визитом в Киев. Во время встречи с чиновниками обсудит ситуацию на фронте, гарантии безопасности для Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Во время визита Будрис встретится с:
- главой МИД Андреем Сибигой;
- вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министром юстиции Ольгой Стефанишиной;
- министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным;
- секретарем Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Александром Литвиненко;
Кроме того, возможно встретится с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.
Среди вопросов, которые планирует поднять глава литовского МИД:
- ситуация на фронте;
- давление на Россию с целью прекращения огня и объявления перемирия для начала мирных переговоров;
- гарантии безопасности Украины;
- приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи;
- прогресс Украины в процессе интеграции в Евросоюз;
- меры по сдерживанию России.
Отмечается, что это третий визит Будриса в Украину на посту главы МИД Литвы.
Помощь Украине со стороны Литвы
Литва с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в войне против России. Она оказывает военную помощь, в частности передает оружие, боеприпасы, беспилотники, средства ПВО и бронетехнику.
Литовское правительство последовательно выступает за усиление санкций против России и ускорение евроинтеграции Украины.
В середине февраля Литва передала Украине новый пакет военной помощи, который включал грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.
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