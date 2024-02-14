До Києва з візитом прибули держсекретарі Мінекономіки та МЗС Німеччини

"Разом з моїм колегою державним секретарем Томасом Баґґером з МЗС Німеччини я прибув сьогодні вранці до Києва. Ми будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС", - написав Фласбарт.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, якого увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Київ в подальшій допомозі та співпраці у галузі охорони здоров'я.