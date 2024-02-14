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В Киев с визитом прибыли госсекретари Минэкономики и МИД Германии

Фото: государственные секретари Министерства экономического сотрудничества и развития Йохен Фласбарт и министерства иностранных дел ФРГ Томас Баггер (twitter.com/JochenFlasbarth)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 февраля, в Киев с визитом прибыли государственные секретари Министерства экономического сотрудничества и развития Йохен Фласбарт и министерства иностранных дел ФРГ Томас Баггер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт госсекретаря Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

"Вместе с моим коллегой государственным секретарем Томасом Баггером из МИД Германии я прибыл сегодня утром в Киев. Мы будем обсуждать с нашими украинскими партнерами сотрудничество по восстановлению и вступлению в ЕС", - написал Фласбарт.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Кроме того, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Киев в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

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