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До Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Латвії

Вівторок 15 липня 2025 10:33
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До Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Латвії Фото: Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва, на запрошення президента Володимира Зеленського, прибула голова латвійського уряду Евіка Сілінія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Латвії.

Як розповіла Сіліня, під час візитку до України, вона:

  • візьме участь у церемонії з нагоди річниці української державності;
  • зустрінеться з українськими високопосадовцями.

До Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Латвії

Фото: до Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Латвії (x.com/EvikaSilina)

"Латвія була, є і буде з Україною, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру", - додала вона.

Допомога Україні з боку Латвії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія активно підтримує Україну як у військовій, так і гуманітарній сферах. Рига надала значну військову допомогу, зокрема озброєння, техніку, боєприпаси, а також тренувальні програми для українських військових.

Крім військової підтримки, Латвія приймає українських біженців, надає гуманітарну допомогу Латвійські урядовці виступають за притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини та лобіюють інтереси України на міжнародних майданчиках.

На початку липня стало відомо, що латвійський уряд підтримав передачу Україні 42 бронетранспортерів Patria.

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