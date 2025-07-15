В Киев с визитом прибыла премьер-министр Латвии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Латвии.

"Латвия была, есть и будет с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", - добавила она.

Как рассказала Силиня, во время визитку в Украину, она:

Помощь Украине со стороны Латвии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия активно поддерживает Украину как в военной, так и гуманитарной сферах. Рига предоставила значительную военную помощь, в частности вооружение, технику, боеприпасы, а также тренировочные программы для украинских военных.

Кроме военной поддержки, Латвия принимает украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь Латвийские чиновники выступают за привлечение РФ к ответственности за военные преступления и лоббируют интересы Украины на международных площадках.

В начале июля стало известно, что латвийское правительство поддержало передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.